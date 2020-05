Calciomercato Milan – Nuovi contatti per Jovic: il prezzo del serbo | News

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, il Milan farebbe davvero sul serio per Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo del Real Madrid, il quale rappresenterebbe il grande obiettivo per l’attacco del Diavolo in vista della stagione 2020-2021.

Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid, appena un anno fa lo aveva portato alla ‘Casa Blanca‘ sborsando ben 60 milioni di euro e crede molto nelle sue qualità, ma, nella prima stagione a Madrid, Jovic, chiuso da Karim Benzema, ha avuto davvero pochissimo spazio con Zinedine Zidane.

Il tecnico francese, dunque, ora si interroga se concedergli maggior minutaggio nella prossima stagione oppure se cedere Jovic, di modo che l’ex Eintracht Francoforte non si svaluti più di tanto. Jovic piace a Ralf Rangnick, probabile nuovo allenatore del Milan e si accelererebbe su di lui nel caso in cui Zlatan Ibrahimovic non rinnovasse il contratto in scadenza.

‘Calciomercato.com‘ ha rivelato come ci siano stati nuovi contatti tra Fali Ramadani, agente di Jovic (e dell’amico Ante Rebic), il Milan ed il Real Madrid per studiare la fattibilità dell’operazione e, soprattutto, le condizioni economiche: il Diavolo, per Jovic, sembra disposto ad investire 40 milioni di euro, per un acquisto a titolo definitivo o in prestito biennale con obbligo di riscatto.

Jovic, lo ricordiamo, è seguito anche da Inter, Napoli e Newcastle.