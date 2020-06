Calciomercato Milan – Nuovi contatti per Depay: le ultime | News

CALCIOMERCATO MILAN – Memphis Depay, classe 1994, è tornato ad allenarsi dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio e, molto probabilmente, sarà a disposizione di Rudi Garcia per Juventus-Olympique Lione, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma ad agosto.

Depay, assistito dalla SEG, sta trattando il rinnovo di contratto con l’OL, visto che l’attuale accordo scadrà il 30 giugno 2021 ma, secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, i negoziati proseguono a rilento, con le parti molto distanti tra di loro e, dunque, è probabile che al termine della stagione Depay cambi squadra.

Il Milan non ha mai dimenticato Depay. I rossoneri lo seguono da anni e, per ‘calciomercato.com‘, il suo nome sarebbe anche molto gradito al futuro tecnico Ralf Rangnick, che già lo avrebbe voluto con sé in Germania, al RB Lipsia. Calciatore duttile, abile a giocare tanto in un attacco a tre quanto a due, vede molto la porta e, quindi, il Diavolo ci sta facendo un pensierino.

I dialoghi con la SEG sono portati avanti, per il Milan, da Hendrik Almstadt ma, finora, la richiesta dell’Olympique Lione, per un calciatore che andrà presto in regime di svincolo, è ritenuta troppo alta: 30 milioni di euro. Sullo sfondo, per Depay, c’è anche l’Everton di Carlo Ancelotti, che vorrebbe riportare l’olandese in Premier League dopo l’esperienza (non memorabile …) avuta con il Manchester United.

Depay-Milan, quindi, torna ad essere una pista da monitorare con molta attenzione …