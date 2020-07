Calciomercato Milan – Nuova pretendente per Bonaventura: il punto | News

CALCIOMERCATO MILAN – Ha rinnovato il proprio accordo con il Milan fino al prossimo 31 agosto per poter finire la stagione 2019-2020 in maglia rossonera. Questa, però, sarà il canto del cigno per Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, classe 1989, con il Diavolo.

Il centrocampista originario di San Severino Marche, infatti, come noto, non prolungherà ulteriormente il proprio accordo con il club di Via Aldo Rossi e, pertanto, lascerà i rossoneri per proseguire la propria carriera altrove. In questi mesi sono tanti i club che hanno cercato, e che continuano a cercare, il numero 5 del Milan.

Lo vogliono Lazio e Roma, lo punta l’Atalanta (club in cui è nato calcisticamente e si è affermato nel calcio che conta), ci prova il Torino, ma, nelle ultime ore, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, sarebbe la Fiorentina la società che sembra intenzionata a fare sul serio per Bonaventura.

I viola vorrebbero metterlo sotto contratto (tale operazione, naturalmente, escluderebbe l'opzione Lucas Paquetá) al pari di Radja Nainggolan, che tornerà all'Inter dopo il prestito al Cagliari.