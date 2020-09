Calciomercato Milan – Numeri e curiosità su Hauge | VIDEO

Calciomercato Milan: numeri e curiosità del talento norvegese Hauge

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Jens Petter Hauge, classe 1999, esterno sinistro offensivo norvegese, ha stregato il Diavolo giovedì sera in Europa League in occasione di Milan-Bodø/Glimt. Un assist, per Kasper Junker, ed una rete, bellissima, per Hauge contro i rossoneri. Paolo Maldini, direttore tecnico del Diavolo, è rimasto impressionato dal ragazzo. Il quale, adesso, potrebbe approdare al Milan! Conosciamolo meglio con numeri, statistiche e curiosità in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.