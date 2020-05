Calciomercato Milan – Novità sul futuro di Emerson: il punto | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, al termine della stagione, venderà molto probabilmente uno tra Andrea Conti, classe 1994, e Davide Calabria, classe 1996, per far posto ad un nuovo terzino destro. Al momento, colui il quale ha maggiori possibilità di essere ceduto è Calabria, poiché, da una sua eventuale partenza, il club di Via Aldo Rossi ne ricaverebbe una totale plusvalenza in bilancio.

Si parla molto, in queste ore, del Diavolo su Emerson, classe 1999, terzino destro brasiliano di proprietà del Barcellona ma, attualmente, in prestito al Betis. Il calciatore, forte fisicamente ma agile e veloce, figura nella lista dei potenziali acquisti del Milan per l’estate di calciomercato. Il club rossonero, per Emerson, sarebbe pronto ad ingaggiare un duello di mercato con l’Inter, interessata al sudamericano così come il Bayer Leverkusen.

Secondo il 'Mundo Deportivo' oggi in edicola, però, Barcellona e Betis avrebbero intenzione di onorare il contratto di prestito stipulato l'anno scorso, che prevede la permanenza di Emerson in Andalusia fino al 30 giugno 2021. Pertanto, almeno per la prossima stagione sportiva, Emerson indosserà ancora la casacca biancoverde ed il Milan dovrà guardare altrove per rinforzare le proprie corsie esterne.