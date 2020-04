Calciomercato Milan – Non solo Koopmeiners: piace anche Boadu | News

CALCIOMERCATO MILAN – Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, il Milan sta seguendo con molto interesse Teun Koopmeiners, classe 1998, centrocampista dell’AZ Alkmaar, in vista della prossima stagione per rimpolpare una mediana che perderà, a parametro zero, sia Lucas Biglia sia Giacomo ‘Jack’ Bonaventura.

In casa degli olandesi, però, il Diavolo non sta monitorando soltanto Koopmeiners, ma tiene sott’occhio anche l’attaccante Myron Boadu, classe 2001, stellina nel giro delle Nazionali giovanili ‘oranje‘, autore, prima dello stop al calcio giocato per la pandemia da coronavirus, di 20 gol e 13 assist in 39 gare tra campionato e coppe.

Il Milan è molto attratto dalla possibilità di rilevare Boadu, rapido centravanti di origini ghanesi, sotto contratto con l’AZ Alkmaar fino al 30 giugno 2023: il suo ingaggio è contenuto ed il talento è tanto, però, e questo fa di Boadu l’elemento perfetto per il nuovo progetto rossonero del fondo Elliott Management Corporation ed avallato dall’amministratore delegato Ivan Gazidis.

Per portare via Boadu dalla Eredivisie olandese, però, ci vorranno almeno 20 milioni di euro più le commissioni per il suo procuratore, una vecchia conoscenza dalle parti di ‘Casa Milan‘: Mino Raiola. Con lui, dunque, tra una chiacchierata per il rinnovo di contratto di Alessio Romagnoli ed i discorsi sulla possibilità di confermare o meno in rosa anche Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic, il Milan dovrà trattare per Boadu.

Boadu, per i rossoneri, rappresenta però un’occasione troppo ghiotta: farsi sfuggire un attaccante moderno e dal futuro roseo potrebbe essere un clamoroso autogol. CLICCA QUI PER TUTTE LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

