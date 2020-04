Calciomercato Milan – Non è ancora finita per Milik: il punto | News

CALCIOMERCATO MILAN – Nel caso in cui, a fine stagione, il Milan dovesse separarsi da Zlatan Ibrahimovic, avrebbe bisogno di reperire sul mercato un suo degno sostituto. Uno dei nomi finora valutati dalla dirigenza del club di Via Aldo Rossi è quello di Arkadiusz Milik.

Milik, classe 1994, giunto al Napoli nell’estate 2016 dall’Ajax per 32 milioni di euro, ha finora giocato 109 gare con gli azzurri, segnando 46 gol e facendosi valere come centravanti abile a finalizzare l’azione offensiva ma anche molto propenso al gioco collettivo ed a duettare con i compagni.

Nei giorni scorsi sembrava che Milik fosse diretto verso la Juventus, alla ricerca di un centravanti vista la probabile partenza dell’ex partenopeo e rossonero Gonzalo Higuaín: l’assalto della ‘Vecchia Signora‘ a Milik, però, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, sembra essersi complicato per il rifiuto bianconero di inserire il cartellino di Federico Bernardeschi nella trattativa.

Quindi, a meno che la Juventus non offra i cartellini di Cristian Romero (attualmente al Genoa) e Luca Pellegrini (oggi al Cagliari), oltre ad un consistente conguaglio economico, per arrivare ai 40 milioni di euro richiesti da Aurelio De Laurentiis per Milik, il giocatore resta sul mercato e ‘libero’, eventualmente, di trattare anche con i rossoneri. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>