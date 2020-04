Calciomercato Milan – Nome nuovo per l’attacco: David | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan voluto da Ivan Gazidis, come ampiamente anticipato in questi giorni, punterà sempre meno su calciatori veterani e sempre più, al contrario, su giovani talenti dai costi relativamente bassi ma, soprattutto, dagli ingaggi contenuti.

I calciatori, però, che arriveranno al Milan dovranno essere bravi e capaci, in breve tempo, di riportare la squadra rossonera a competere nelle zone alte della classifica in Italia e, più in là, in essere in grado di fare la differenza anche in Europa. Il Diavolo, di recente, ha messo gli occhi su un elemento dalle prospettive interessanti.

Si tratta di Jonathan David, classe 2000, funambolico attaccante di proprietà del Gent e nel giro della Nazionale canadese, che è anche andato a segno, in questa edizione dell’Europa League, in casa in occasione della partita disputata contro la Roma di Paulo Fonseca.

David, giunto in Belgio nel gennaio 2018, ha disputato, finora, 83 gare con il Gent, mettendo a segno ben 37 reti. Di queste, 23 sono giunte in 40 presenze in questa stagione. Su David, il cui costo si aggira intorno ai 25 milioni di euro (fonte: ‘transfermarkt.it‘), c’è anche l’Inter: il contratto del calciatore con la società belga scadrà il 30 giugno 2023.

Sarà David, dunque, il prescelto per affiancare Rafael Leão nella coppia d’attacco del Milan 2020-2021 al posto di Zlatan Ibrahimovic, dato in partenza? CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

