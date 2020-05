Calciomercato Milan – Nome nuovo per l’attacco: Bustos | News

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Estadio Deportivo‘, Roma, Napoli e Milan sarebbero pronte a darsi battaglia, in sede di mercato, per Nahuel Bustos, classe 1998, attaccante argentino di proprietà del Talleres di Córdoba, la cui clausola rescissoria è fissata a 18 milioni di euro.

Bustos, 10 gol e 4 assist in 21 gare tra SuperLiga argentina e coppe, è un centravanti non molto alto (176 centimetri), in grado di giocare anche da seconda punta o da esterno offensivo su ambedue le fasce. Ancora giovane, ha già maturato un’esperienza all’estero, nella fila dei messicani del Pachuca, ed ora sarebbe pronto al grande salto in Europa.

Roma, Napoli e Milan, come detto, monitorano Bustos ma per portarlo in Serie A bisognerà battere una folta concorrenza: il calciatore, infatti, piace anche a Siviglia e Valencia nella Liga, oltre che a squadre tedesche, portoghesi e, in Sudamerica, a Boca Juniors, River Plate (Argentina) e Flamengo (Brasile). CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>