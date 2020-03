VIDEO MILAN – Il futuro rossonero è sempre più incerto. Il Milan ancora una volta naviga a vista e non ha le idee chiare sul progetto da seguire. Sembrava fosse il turno di Ralf Rangnick il prossimo anno, ma la situazione generale sembra aver mischiato le carte in tavola: il tedesco rischia di non arrivare. Così, il Milan valuta alcuni sostituti. Eccoli nella video news.

