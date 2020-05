Calciomercato Milan – Nel mirino due cugini di un rossonero! / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Può sembrare una fake news, ma non lo è. Non solo Hakan Calhanoglu è destinato a diventare un punto di riferimento anche nel Milan di Ralf Rangnick, ma potrebbe essere raggiunto anche da due suoi cuginetti. Entrambi sono molto giovani e di grandissimo talento, di proprietà dell’Hoffenheim.

Il Milan li sta monitorando e, in realtà come ovvio che sia, Hakan non c’entra nulla. I due sono considerati entrambi molto forti, in primis dall’Hoffenheim che ne detiene il cartellino. Il primo è Kerim Calhanoglu, esterno sinistro di centrocampo classe 2002. Il secondo è Turan Calhanoglu, suo fratello, classe 2003 ed esterno d’attacco o seconda punta, anche lui a sinistra.

Paradossalmente, Hakan Calhanoglu rischia dunque che possano essere i due cuginetti a rubargli il posto. In realtà sono ancora troppo giovani e ovviamente sarebbe un investimento fatto per la formazione Primavera del Milan. Nessuno dei due ha ancora firmato un contratto da professionista ed entrambi sono in scadenza di contratto.

L’Hoffenheim, come accennato, ha grande fiducia in entrambi e sta provando a convincerli a rinnovare. Ovviamente, però, il richiamo del Milan è molto forte, soprattutto considerando appunto la presenza di Hakan, che potrebbe fargli da chioccia in rossonero. Il club è al lavoro e monitora la situazione. Il doppio colpo in famiglia Calhanoglu a costo zero affascina. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

