Calciomercato Milan – Scheda, numeri e curiosità di Musah | VIDEO

Yunus Musah, centrocampista classe 2002, è il nuovo nome finito sul taccuino del Milan per questo calciomercato estivo. Con l'Inter, però, a monitorare attentamente la situazione. In questo video della redazione di 'GazzettaTV' scopriamo qualcosa in più sul jolly statunitense della mediana, tra campo e curiosità che lo riguardano