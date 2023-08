Calciomercato Milan, ecco Musah. Lenglet e De Ketelaere | VIDEO

Le notizie più importanti della giornata di calciomercato. Musah è del Milan. In difesa il nome di Lenglet. De Ketelaere vicino all'Atalanta

L'Inter paga la clausola per Sommer, in dirittura Samardzic con Fabbian all'Udinese. Il MIlan ufficializza Musah a centrocampo, per la difesa c'è Lenglet. Capitolo cessione: De Ketelaere sempre più vicino all'Atalanta. Ecco le ultime novità di calciomercato dai colleghi di Gazzetta TV