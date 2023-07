Quando Musah si finse commesso parlando italiano con i clienti | VIDEO

Yunus Musah, nuovo acquisto del Milan, è cresciuto a Castelfranco Veneto. Parla italiano benissimo. Basta ascoltarlo in questo video

Yunus Musah, nuovo acquisto del Milan, è nato a New York City (U.S.A.) ma è cresciuto a Castelfranco Veneto nella sua infanzia e, pertanto, parla già benissimo l'italiano. Il centrocampista classe 2002 ha potuto esercitarlo, come si evince in questo video che sta girando sui social, in questo sketch per il canale YouTube del Valencia, quando si è finto commesso nel negozio ufficiale del club