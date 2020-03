VIDEO MILAN – Dopo tre stagioni, con ogni probabilità, nel prossimo calciomercato arriverà l’addio di Mateo Musacchio al Milan. Il difensore argentino, che inizia a essere in là con gli anni, sarà ceduto per evitare di perderlo il prossimo anno a zero. Di rinnovo non se ne parla: non rientra nei limiti d’età e in questa stagione ha dato segni di cedimento. Nella video news ulteriori informazioni.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android