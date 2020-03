VIDEO MILAN – Il calcio si ferma, il calciomercato no. In questo periodo di pausa dalle partite, i dirigenti stanno provando ad avviare i primi contatti per l’estate. Il nome nuovo in casa Milan è quello di Loren Moron, centravanti del Real Betis di Siviglia. Su di lui c’è anche il Napoli di Gennaro Gattuso. Per sapere qualche piccolo dettaglio in più su di lui, guarda la video news.

