Calciomercato – Milan su Morata. Inter tra Lukaku e il portiere | VIDEO

Nel video della redazione di 'GazzettaTV' le ultime sul calciomercato di Serie A. Milan su Morata. Inter occhi sul portiere e Lukaku

Dopo Frattesi è il turno di Lukaku per l'Inter. Prima la cessione di Onana allo United. Al suo posto Sommero. Milinkovic-Savic verso l'addio alla Lazio. Morata aspetta il Milan mentre Romero partirà in ritiro, ma potrebbe partire in prestito. Maldini verso l'Empoli. Le ultime news di calciomercato nel video della redazione di 'GazzettaTV'