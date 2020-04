Calciomercato Milan – Moncada consiglia Martínez Quarta | News

CALCIOMERCATO MILAN – Come noto, nel Milan della stagione 2020-2021 avrà sempre più valore il parere di Geoffrey Moncada, giovanissimo capo dell’area scout del club rossonero, il quale, da tempo, gira l’Europa e il Mondo in lungo ed in largo per reperire calciatori che facciano al caso del Diavolo.

Giovani, talentuosi, dal costo e dall’ingaggio contenuto: questa la filosofia del fondo Elliott Management Corporation per il nuovo Milan, sposata in pieno da Moncada che, lavorando in questa maniera, ha scovato tante pepite al Monaco, facendo le fortune del club monegasco. Uno dei calciatori consigliati da Moncada al Milan è Lucas Martínez Quarta.

Martínez Quarta, classe 1996, è un difensore centrale argentino in forza al River Plate: soprannominato il ‘Chino‘ per via dei suoi lineamenti che ricordano un orientale, è la colonna della retroguardia dei ‘Millonarios‘ di Marcelo Gallardo e, punto a suo favore, è anche in possesso del passaporto italiano. Un requisito che potrebbe agevolarne l’arrivo a Milano.

Martínez Quarta, seguito anche dall'Inter, è attualmente sotto contratto con il River Plate fino al 30 giugno 2021 e, pertanto, potrebbe lasciare l'Argentina anche a prezzo relativamente basso, non superiore ai 15 milioni di euro. Che occasione per il Diavolo!