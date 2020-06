Calciomercato Milan – Modric si era promesso al Diavolo. Ora, però … | News

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, Luka Modric, classe 1985, si era promesso al Milan. Il forte centrocampista croato non aveva firmato alcun contratto con i rossoneri, ovviamente, ma aveva dato la parola a Zvonimir Boban di considerare seriamente l’approdo nella fila del Diavolo quest’estate. Anche senza la qualificazione in Champions League.

Questo perché Modric, legatissimo all’idolo Boban e tifoso del Milan sin da bambino, avrebbe voluto tramutare tutto questo nel sogno di indossare la maglia rossonera. Eppure, ha proseguito ‘calciomercato.com‘, tutto è cambiato con il licenziamento di Boban da parte del fondo Elliott Management Corporation. La ‘garanzia’ che Modric chiedeva per passare in rossonero, di fatto, era rappresentata da Boban.

Per lui avrebbe persino accettato una sostanziale riduzione dell’ingaggio rispetto a quanto percepito alla ‘Casa Blanca‘: con l’addio di Boban, i contatti tra il Milan e Modric, ha evidenziato ‘calciomercato.com‘, si sono completamente interrotti. Al punto che Modric, ora, sta valutando l’idea di giocare un’ultima stagione a Madrid e, nell’estate 2021, andare via a costo zero per giocare altrove.

Magari nella Major League Soccer (MLS) statunitense.