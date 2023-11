Calciomercato Milan – Miranda: ecco chi è il terzino | VIDEO

Il Milan cerca calciatori giovani e a sinistra punterebbe su Juan Miranda. Ecco la storia del terzino del Betis

Il Milan cerca calciatori giovani e a sinistra punterebbe su Juan Miranda: il terzino del 2000 del Betis è a scadenza, ma per il contratto ha richieste importanti da almeno 2 milioni a stagione. Ecco tutto quello che c'è da sapere: entra a far parte delle giovanili del Betis fin da piccolo. Esordisce in Nazionale nel 2021. Ecco il video dei colleghi di Gazzetta TV