CALCIOMERCATO MILAN – Arkadiusz Milik, classe 1994, bomber polacco che piace al Milan ed alla Juventus, ha segnato 46 gol in 109 gare con il Napoli. Ne ha fatti finora 12 nella stagione 2019-2020, di cui ben 9 in Serie A. Vediamo, nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘, le 5 reti più belle di Milik in questa edizione del massimo campionato italiano.

