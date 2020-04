VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Con il futuro di Zlatan Ibrahimovic ancora incerto, il Milan ha sondato il terreno per Arkadiusz Milik, centravanti polacco del Napoli in scadenza di contratto nel 2021 e che sarà ceduto in estate. Su di lui però c’è anche la Juventus, intenzionata a fare sul serio e ora in testa per aggiudicarselo. Nella video news tutte le ultime di mercato.

