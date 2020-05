VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Dries Mertens, classe 1987, attaccante belga autore di 121 gol in 309 gare con il Napoli ed obiettivo di mercato del Milan per l’estate, aveva aperto le danze, lo scorso 25 febbraio al ‘San Paolo‘, in Napoli-Barcellona 1-1, gara d’andata degli ottavi di Champions League. Rivediamo le immagini del gol di Mertens in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓