VIDEO MILAN – Il Milan si guarda intorno per scegliere un portiere che possa sostituire Gianluigi Donnarumma in caso di cessione di quest’ultimo. Tra i principali candidati c’è Alex Meret, numero uno del Napoli che però ha perso la titolarità fissa. Meret vuole andare via e la dimostrazione è stata il rifiuto alla proposta di rinnovo partenopea. Nella video news tutte le ultime.

