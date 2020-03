VIDEO MILAN – Il Milan va a caccia di portieri per il calciomercato estivo. Tra i papabili anche Alex Meret, giovane talento del Napoli, che però negli ultimi mesi ha perso il posto da titolare fisso. I rossoneri ci pensano per un eventuale dopo Gianluigi Donnarumma, ancora col futuro in bilico. In questa video news abbiamo selezionato le parate più belle di Meret.

