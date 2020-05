VIDEO MILAN – Stefano Mauri, ex capitano della Lazio, ha parlato di Stefano Pioli, suo tecnico in biancoceleste e dei ‘rumors‘ che lo vorrebbero esonerato al termine di questa stagione per far posto, sulla panchina del Milan, all’allenatore tedesco Ralf Rangnick. “Pioli sta facendo un ottimo lavoro anche se con risultati altalenanti”, ha detto Mauri. Ecco tutte le sue parole nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

