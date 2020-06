Calciomercato Milan – Manchester City sulle due stelle rossonere / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Il Manchester City bussa alla porta di Casa Milan, ma per saccheggiare. Il club inglese ha messo nel mirino, ormai come noto, Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino ha sorpreso tutti in questa stagione con il Milan, dimostrando di essere già pronto per un top club. Josep Guardiola se n’è innamorato calcisticamente, tanto da telefonargli personalmente. Così, il club inglese sarebbe pronto a pagare i 50 milioni di clausola rescissoria per Bennacer.

Ma non solo. L’altro grande acquisto della scorsa estate è stato Theo Hernandez, anche lui pagato poco e ora già rivalutato ampiamente. Il valore del terzino francese è di circa 32 milioni e il City sta cercando un nuovo profilo in quel ruolo. Theo sembra essere quello che piace di più. La differenza è che Theo non ha clausola rescissoria e quindi il Milan è libero di rifiutare ogni proposta della squadra inglese.

Di certo, è la dimostrazione che Paolo Maldini l’anno scorso ha svolto un ottimo lavoro. Si parla di una possibile doppia cessione a 82 milioni, dopo che appena un anno prima Bennacer e Theo erano stati acquistati per solo 38 milioni. Plusvalenze importanti in entrambi i casi, esattamente il motivo per cui si sta scegliendo Ralf Rangnick. Che sia il segnale che forse è meglio aspettare Maldini? Intanto i tifosi però si augurano che quello di Guardiola si limiti a semplice interesse. Un Milan senza Theo e Bennacer sarebbe decisamente più debole. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓