VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Messo alle spalle il Coronavirus, per Paolo Maldini è tempo di pensare al futuro. L’eterno capitano rossonero potrebbe rimanere al Milan, ma solo a determinate condizioni. Maldini è infatti forte del fatto che Elliott non vuole privarsene, anche se Ivan Gazidis non ha apprezzato alcuni comportamenti. Maldini vuole rimanere nel ruolo attuale. Nella video news le ultime.

