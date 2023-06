VIDEO – Milan, Loftus-Cheek in clinica per le visite mediche | PM News

Ruben Loftus-Cheek, colpo di calciomercato del Milan, è arrivato alla clinica 'La Madonnina' di Milano per sostenere le visite mediche

Ruben Loftus-Cheek, classe 1996, centrocampista inglese che il Milan ha prelevato dal Chelsea in questo calciomercato estivo, è giunto da pochi minuti presso la clinica 'La Madonnina' di Milano per sostenere le visite mediche con il club di Via Aldo Rossi. Nel video del nostro inviato Stefano Bressi vediamo, dunque, l'arrivo del giocatore britannico presso la struttura meneghina