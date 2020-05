Calciomercato Milan – L’obiettivo di Gazidis sfuma definitivamente! / News

VIDEO MERCATO MILAN – Un mercato fatto di colpi a basso costo e ad alto rendimento, preferibilmente giovani. Una piccola eccezione, però, Ivan Gazidis l’avrebbe fatta volentieri per David Silva, fantasista del Manchester City che a partire dalla prossima stagione sarà libero a parametro zero. Nel corso delle scorse settimane c’erano stati contatti intensi tra le parti, ma alla fine sembra che David Silva abbia preferito altre soluzioni.

Gazidis considerava David Silva un elemento di grande qualità, che avrebbe potuto far molto bene nel Milan, soprattutto considerando le caratteristiche tecniche: esterno o trequartista, ma anche centrocampista come mezzala. Ovviamente il grande dubbio consisteva nell’età dello spagnolo: classe 1986, sarebbe ben fuori dai limiti imposti per i nuovi arrivi.

Ovviamente in questi casi c’è sempre da capire la resa di un giocatore, soprattutto se non abituato al calcio italiano. Non sarebbe stato facile per David Silva ambientarsi in Serie A fin da subito, probabilmente. Gazidis tuttavia era davvero convinto di volerlo prendere. Lo spagnolo ha deciso però di concludere la carriera andando in un campionato minore a guadagnare molti più soldi di quanti il Milan gliene possa offrire. Qatar o Stati Uniti d’America nel futuro di David Silva. Il Milan ha provato a convincerlo con il progetto e le varie prospettive, ma forse David Silva è stato il primo ad avere un po’ paura di mettersi in gioco in un campionato nuovo a 36 anni, col rischio di non riuscire a far bene e senza uno stipendio ricchissimo come quello che può guadagnare dagli sceicchi o in MLS. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

