Calciomercato Milan: il 2020 di Mandzukic

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Mario Mandzukic, nel 2020, ha giocato in Qatar per l’Al-Duhail. Avventura breve e decisamente poco fortunata quella dell’ex attaccante della Juventus. Rivediamo, dunque, nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘, come si è comportato Mandzukic, obiettivo di mercato del Milan, in Medio Oriente.