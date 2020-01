VIDEO MILAN – Ieri l’arrivo, i test medici, la firma e il primo allenamento in solitaria e il saluto a Stefano Pioli e lo staff. Oggi la conferenza stampa e la prima apparizione in campo in amichevole, oltre al primo incontro con i compagni di squadra. Zlatan Ibrahimovic è tornato e si è subito presentato nel migliore dei modi. Ecco le frasi chiave della sua conferenza stampa in questa video news.

