Calciomercato Milan – Laudisa: “Occhio alla pista Milik” | VIDEO NEWS

Calciomercato Milan, occhio a Milik

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante sia un mercato low cost per tutti dovuto alla situazione Covid, il Milan è molto attivo soprattutto sul fronte Mohamed Simakan. Come appreso dalla nostra redazione, il difensore centrale è ormai da considerarsi rossonero. Non solo Simakan, però, con i rossoneri che lavorano anche per Koné del Tolosa per il centrocampo. Carlo Laudisa, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport, riporta anche uno scenario al momento inaspettato. La società, come premio in caso di vittoria contro la Juventus, potrebbe anche pensare di regalare Arkadiusz Milik per l’attacco. Ecco il video. Ante Rebic e Rade Krunic positivi: il comunicato rossonero >>>