Calciomercato Milan: Meïté a ‘La Madonnina’

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Soualiho Meïté, classe 1994, centrocampista francese che il Milan preleverà dal Torino, è atteso da una giornata di visite mediche. Le svolge, come di consueto per tutti i calciatori rossoneri, presso la clinica ‘La Madonnina‘ di Milano. In questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘, dunque, vediamo l’arrivo di Meïté, di buon mattino, presso la struttura meneghina.