Calciomercato Milan – L’agente del rossonero: “Tanti lo vogliono” / News

VIDEO MERCATO MILAN – Ci aveva creduto tanto, Leonardo, nell’estate del 2018. L’allora direttore sportivo del Milan ha sborsato 18 milioni al Genoa per aggiudicarsi Diego Laxalt, uno degli esterni più interessanti del campionato italiano, dotato di ottima qualità e grande capacità offensiva. Sembrava essere l’alternativa ideale a Ricardo Rodriguez: uno molto attendo in difesa e poco propositivo, l’altro con la fase offensiva come punto di forza.

La storia d’amore tra Laxalt e il Milan, però, non è mai cominciata. L’uruguaiano ha inciso poco, con poche presenze e spesso negative. Dopo un solo anno era stato mandato al Torino in prestito oneroso a 500mila euro con diritto di riscatto, ma a gennaio è tornato subito in rossonero. I granata hanno manifestato l’intenzione di non riscattarlo e il Milan, che nel frattempo ha mandato Rodriguez al PSV Eindhoven ha colto l’occasione di avere l’alternativa a Theo Hernandez a costo zero.

Una situazione però che non può essere definitiva: nel corso del prossimo mercato, il Milan dovrà trovare un altro terzino che possa fare le veci di Theo. Probabilmente un profilo giovane e le idee non mancano. Per Laxalt, dunque, stavolta sarà addio, probabilmente definitivo. Il Milan ha infatti abbassato le pretese e stavolta basteranno 5,5 milioni per aggiudicarsi il classe 1993.

Nelle scorse ore ha parlato il suo agente, proiettandosi anche al futuro. La priorità di Laxalt sarebbe quella di rimanere al Milan: il numero 93 si è sempre detto molto felice di vestire rossonero e fosse per lui non andrebbe mai via. La concorrenza con Theo però lo spinge ovviamente a valutare alternative. I club interessati non mancano e il suo procuratore ha fatto i nomi di Spartak Mosca e Lokomotiv Mosca, ma anche del Krasnodar, rivelando che di richieste ce ne siano davvero tante. Insomma, Laxalt è destinato a salutare. Per leggere tutte le parole dell’agente VAI ALLA NOTIZIA >>>

