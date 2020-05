Calciomercato Milan – L’agente conferma: “Vuole tornare in Italia” / News

VIDEO MERCATO MILAN – Un centrocampo da rifondare. Il Milan nel prossimo mercato farà i conti con gli addii di almeno la metà dei centrocampisti. Vero è che probabilmente il prossimo anno si passerà a un centrocampo a 2 (4-4-2 o 4-2-3-1), ma visti gli addii di Lucas Biglia e Giacomo Bonavetura a zero e quello probabile di Paquetà per circa 22,5 milioni, servono assolutamente almeno altrettanti sostituti, anche perché altrimenti resterebbero solo Rade Krunic e Ismael Bennacer, con anche Franck Kessie in bilico.

Tanti i nomi caldi, tra cui Sandro Tonali, che però sembra allontanarsi. Non tanto per il prezzo stabilito dal Brescia, quanto per la foltissima concorrenza molto agguerrita e che sicuramente parte avvantaggiata rispetto a un Milan in difficoltà ormai da diversi anni. Così, con caratteristiche molto simili per quel ruolo potrebbe tornare di moda un vecchio pallino rossonero: Lucas Torreira.

Il centrocampista uruguaiano già la scorsa estate era stato vicinissimo al Milan, su indicazione di Marco Giampaolo, ma le richieste eccessive dell’Arsenal avevano fatto arenare la trattativa. Adesso le cose potrebbero essere leggermente diverse: Torreira, che già non era molto felice, adesso è convinto di non riuscire ad ambientarsi in Inghilterra. Anche i Gunners non hanno intenzione di aspettarlo più di tanto e i prezzi sono calati dopo l’emergenza Coronavirus. Calati sì, ma fino a un certo punto. La valutazione resta di circa 36 milioni.

Di certo, uno sforzo per costruire la spina dorsale della squadra bisognerà farlo e Torreira, classe 1996, sarebbe il profilo ideale da affiancare a Bennacer in mezzo al campo: qualità e quantità. La sua voglia di cambiare aria potrebbe fare la differenza, anche perché il suo agente è uscito allo scoperto, ammettendo che a Torreira piacerebbe tornare in Serie A. Il Milan resta pronto, la pista Torreira potrebbe scaldarsi nuovamente. Per tutte le dichiarazioni dell’agente LEGGI LA NOTIZIA >>>

