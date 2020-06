Calciomercato Milan – La Juventus fa all-in per il centrocampista / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Il campionato si prepara a ripartire, ma non solo il calcio giocato è destinato a infiammare questa particolare estate 2020. Il calciomercato non sarà ufficialmente aperto, ma le trattative si fanno, da sempre, sotto l’ombrellone. La Juventus e il Milan “rischiano” di essere tra i club più attivi. I rossoneri, con l’arrivo di Ralf Rangnick in programma, sono pronti a cambiare tantissimo; i bianconeri hanno già i piani ben chiari: saluti a Gonzalo Higuain e Miralem Pjanic, dai quali si può guadagnare fino a 77,5 milioni e dentro probabilmente Arthur, per cui secondo il Barcellona servono 56 milioni almeno e un sostituto del Pipita: occhio a Federico Chiesa, in uscita dalla Fiorentina per 48 milioni.

Davanti poche alternative al momento, mentre a centrocampo c’è anche leggermente più low cost Jorginho (andrebbe a costare comunque quanto Pjanic: 52 milioni la richiesta del Chelsea), c’è da non sottovalutare un inserimento per Sandro Tonali del Brescia, per cui comunque è in vantaggio l’Inter e c’è anche il Milan (servono 31,5 milioni) e sempre dalla Viola anche Gaetano Castrovilli piace molto, anche perché bastano 20 milioni.

Ma la Juventus è in realtà sempre concentrata su Nicolò Zaniolo, pallino di Fabio Paratici. I bianconeri potrebbero sfruttare le difficoltà economiche della Roma per un assalto. Ricordiamo che Zaniolo era stato accostato anche al Milan e chissà che se la Lupa fosse costretta a cedere il talento classe 1999 il Milan non possa ripensarci. Al momento la sensazione è che il costo si aggiri intorno ai 45 milioni.

Un duello molto più probabile tra Milan e Juventus potrebbe essere su Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso ha una clausola da 30 milioni e piace a entrambi i top club italiani. Tornando al discorso Zaniolo, però, la Juventus potrebbe studiare soluzioni per arrivarci senza spendere troppo. Federico Bernardeschi è un esubero, ma piace alla Roma. Si potrebbe studiare uno scambio: l’esterno azzurro viene valutato 28 milioni. Il Milan, invece, non ha chi offrire per abbassare il prezzo. Per altre informazioni LEGGI LA NOTIZIA >>>

