Calciomercato Milan – Krunic-Torino, affare in stand-by: i motivi | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Rade Krunic, acquistato dal Milan la scorsa estate per 8 milioni di euro dall’Empoli, ha avuto davvero poco spazio nella sua prima stagione in maglia rossonera.

Chiuso, a metà campo, da Franck Kessié ed Ismaël Bennacer, nonché dal cambio modulo (il tecnico rossonero Stefano Pioli ha abiurato il 4-3-3 in favore del 4-2-3-1), Krunic ha totalizzato appena 18 presenze tra Serie A e Coppa Italia nel 2019-2020.

Adesso, con l’arrivo certo in rossonero di Sandro Tonali e quello, probabile, di Tiémoué Bakayoko, gli spazi per il centrocampista bosniaco rischiano di essere ancora di meno.

Motivo per cui il Diavolo, seppur non ufficialmente, ha messo Krunic in vendita. Il calciatore piace al Friburgo, il quale, però, non ha presentato ancora un’offerta ufficiale al club di Via Aldo Rossi.

L’altra opzione per il numero 33 rossonero è rappresentata dal Torino. Il tecnico granata, Marco Giampaolo, lo ha già allenato all’Empoli ed al Milan e lo vorrebbe per il suo centrocampo: nel suo 4-3-1-2 sarebbe una mezzala perfetta.

Cosa blocca, allora, il trasferimento di Krunic dal Milan al Torino? Una questione economica? No. Il Toro, infatti, verserebbe tranquillamente i 7-8 milioni richiesti dal Diavolo per la cessione del giocatore.

Secondo ‘calciomercato.com‘ questa è un’operazione che non potrà fare finché non uscirà, dalla compagine torinese, il venezuelano Tomás Rincón. Dalla partenza dell’ex Genoa e Juventus, infatti, arriverà il denaro fresco per l’acquisizione di Krunic.

In alternativa, il Torino monitora sempre Dennis Praet, altro fedelissimo di Giampaolo alla Sampdoria, oggi al Leicester City. Il belga, però, è decisamente più costoso. Prima della fine del mercato estivo, quindi, l’affare Krunic-Torino potrebbe andare in porto. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>