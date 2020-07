Calciomercato Milan – Kessié piace all’Inter: la risposta rossonera | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ieri sera, prima di Napoli-Milan, il direttore tecnico del club rossonero, Paolo Maldini, lo aveva elogiato, sottolineando come sia cresciuto notevolmente, diventando un calciatore completo e sempre più importante nell’economica del gioco del Milan.

L’ex capitano parlava di Franck Kessié, classe 1996, centrocampista ivoriano che, al fianco di Ismaël Bennacer, sta giocando sempre meglio, vero e proprio leader carismatico della mediana del Diavolo. Sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2022, Kessié, per molto tempo, è stato inserito sulla lista dei partenti e, per questo motivo, nell’ultimo periodo per lui ci ha provato l’Inter.

Kessié, infatti, piace molto al tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte. La dirigenza del club di Via della Liberazione ha proposto al Milan due possibili ipotesi di scambio, uno con il centrocampista uruguaiano Matías Vecino, l’altro con l’italiano Roberto Gagliardini. Entrambe le proposte, però, sono state respinte al mittente dall’amministratore delegato Ivan Gazidis.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, infatti, Kessié adesso è giudicato incedibile dal Milan e non sarà sacrificato sull’altare delle plusvalenze. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>