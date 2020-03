VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Potrebbe essere uno degli affari più grandi della storia del calcio per portata economica e per valore dei giocatori che si spostano. Gianluigi Donnarumma andrà via dal Milan e il Chelsea lo ha messo nel mirino, offrendo a Ivan Gazidis cash più Kepa, portiere spagnolo che due estati fa era diventato il più pagato di sempre. Nella video news ulteriori dettagli e informazioni su di lui.

