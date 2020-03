VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Sembra iniziare a delinearsi il futuro di mercato di Gianluigi Donnarumma. Il portierone classe 1999 non rinnoverà con il Milan e andrà via in estate. Per lui è arrivata l’offerta del Chelsea, che convince tutti, in primis Ivan Gazidis: 60 milioni cash più Kepa. Soluzione ideale. Nella video news le ultime.

