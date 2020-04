VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Una delle poche certezze del Milan si chiama Theo Hernandez. Il terzino ex Real Madrid è un punto fermo, ma serve qualcuno che possa sostituirlo in caso di necessità. Diego Laxalt è destinato a partire e il nome nuovo è quello di Michal Karbownik. In questa video news maggiori dettagli e curiosità sul polacco del Legia Varsavia.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓