Calciomercato Milan – Juventus su Donnarumma: offerta al Diavolo | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Premessa: in base alle informazioni in nostro possesso Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, in scadenza di contratto con il Milan tra un anno, rinnoverà presto il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2023. Da stabilire se, nel nuovo accordo tra Gigio ed il Diavolo, sarà presente una clausola di rescissione che più fonti ci indicano essere nell’ordine dei 50 milioni di euro.

Detto questo, va considerato come, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, la Juventus, nonostante un rinnovo di contratto faraonico fatto firmare al suo portiere titolare, il polacco Wojciech Szczęsny, sarebbe sempre sulle tracce di Donnarumma, pronta ad approfittare di un’eventuale, mancata intesa tra il numero 99, il suo agente Mino Raiola ed il club rossonero sul nuovo contratto.

La Juventus, per prendere Donnarumma senza sborsare un elevato conguaglio economico, sarebbe disposta ad offrire al Diavolo il cartellino di Federico Bernardeschi, classe 1994, esterno offensivo bianconero che, consumato il divorzio dal suo storico procuratore Giuseppe Bozzo, ora dovrà scegliere tra Federico Pastorello e Giovanni Branchini.

Bernardeschi, non è una novità, è stato seguito dal Milan già nella scorsa sessione invernale di calciomercato, quando soltanto l’alto ingaggio del numero 33 juventino aveva frenato un possibile scambio con il cartellino del centrocampista brasiliano Lucas Paquetá. Stavolta, in un’eventuale operazione Donnarumma con la Juventus, potrebbe essere il momento giusto per vestire rossonero? CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

