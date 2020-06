Calciomercato Milan – Juventus in vantaggio sull’attaccante / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan continua la caccia all’attaccante e ormai la prima scelta sembra essere abbastanza chiara: nella testa di Ralf Rangnick e Ivan Gazidis c’è solo Luka Jovic. È l’attaccante serbo il vero obiettivo e i contatti sono già avviati. La richiesta del Real Madrid è semplicemente di non fare minusvalenza e dunque si potrebbe pensare a un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 32 milioni. Se però non si riuscisse a raggiungere un accordo, bisognerebbe valutare alternative.

In questo caso, la seconda scelta è Arkadiusz Milik, centravanti polacco del Napoli classe 1994. Milik rientra perfettamente nei paletti: abbastanza giovane, già esperto sia in Europa che in Italia e con stipendio da 2,5 milioni. In pratica la soluzione ideale. C’è ancora un po’ di distanza, però, tra le richieste del Napoli e il valore dato dal Milan al giocatore.

Milik ha il contratto in scadenza nel 2021 e ciò significa che tra sei mesi sarà libero di accordarsi a zero per la stagione 2021/21. Ecco perché il Milan vorrebbe pagare 32 milioni (gli stessi fissati per Jovic), ma non di più. Il Napoli, invece, chiede ancora troppo, anche se, comunque, il prezzo è ovviamente destinato a scendere con il passare del tempo. In ogni caso, il vero ostacolo per il Milan è la Juventus. I bianconeri hanno messo Milik nel mirino e se per il Milan è una seconda scelta, per la Juve rappresenta una priorità. Gonzalo Higuain lascerà Torino e Milik viene considerato il sostituto ideale. Il fatto che il Milan sia concentrato su Jovic, potrebbe consentire alla Juve di chiudere indisturbata, mentre se i rossoneri fossero poi costretti a virare sul polacco, potrebbero arrivare in ritardo. Per le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

