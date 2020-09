CALCIOMERCATO – Jovic rossonero: in Spagna insistono / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – I rossoneri pensano a un rinforzo in attacco, ma non c’è fretta. Stefano Pioli vuole valutare al meglio Lorenzo Colombo ed Emil Roback per capire se possano essere affidabili come vice di Zlatan Ibrahimovic.

La sensazione, però, è che un altro attaccante serva. Perciò, nel caso in cui il Milan riuscisse a vendere Lucas Paquetá, sarebbe pronto a investire su un’altra punta. Dal brasiliano i rossoneri si aspettano almeno 20 milioni e poi la prima scelta sarebbe Luka Jovic. Serbo, classe 1997, piace molto. I rapporti con l’agente e col Real Madrid sono ottimi.

Non rientra nei piani di Zinedine Zidane, che potrebbe aprire al prestito. Non da escludere anche un prestito biennale con riscatto a 32 milioni, cifra alla portata del Milan e che consentirebbe al Real di non fare minusvalenza. In ogni caso, sarà un’operazione che, eventualmente, entrerà nel vivo a fine mercato. Nella video news tutte le ultime.

