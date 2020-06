Calciomercato Milan – Jovic e Milik più lontani: ecco l’alternativa! / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Obiettivo attaccante che si complica. Il primo nome sulla lista per il Milan è sempre quello di Luka Jovic, centravanti del Real Madrid che piace tantissimo a Ralf Rangnick, che lo ha ammirato in Bundesliga. Il serbo è reduce da una stagione negativa e la separazione con il Real è l’ipotesi più probabile. Entrambe le parti sono d’accordo, ma le Merengues non vogliono svenderlo dopo averlo pagato 60 milioni, mentre il Milan non mette sul piatto più di 32. L’unica soluzione sarebbe un prestito biennale con obbligo di riscatto, comunque difficile, ma non impossibile. Anche se il Real vorrebbe un prestito secco, non contemplato dal Milan.

Al secondo posto c’è Arkadiusz Milik. Il polacco rientra perfettamente nei paletti imposti dalla proprietà per età e costi, ma al momento le richieste del Napoli sono ancora troppo alte. Il budget del Milan è sempre lo stesso: 32 milioni. Cifra che i rossoneri ritengono congrua, visto anche il contratto in scadenza nel 2021. Altro problema, ben più grave del prezzo comunque destinato a calare, è in realtà la Juventus. I bianconeri hanno accelerato e al momento sono davanti al Milan, che dunque si allontana anche da Milik.

E se entrambe le piste si raffreddassero fino a congelarsi? Il Milan non può permettersi di rimanere fermo e farsi trovare impreparato e valuta già altri profili. L’idea è Myron Boadu, assistito da Mino Raiola. Giovanissimo campione, classe 2001, è di proprietà dell’AZ Alkmaar. Vista la giovane età e il campionato di secondo livello (oltre alla crisi da Coronavirus) il prezzo sarebbe decisamente più basso: 18 milioni. Ovviamente, però, Boadu rispetto agli altri due è più una scommessa. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

