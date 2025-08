Calciomercato Milan, Jashari arrivato in sede per la firma | PM Video

Ardon Jashari, centrocampista del Club Brugge, è arrivato a Casa Milan, pronto a firmare il suo contratto con i rossoneri. Ecco il video

