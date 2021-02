CALCIOMERCATO MILAN – Ipotesi Ikoné: la scheda / News

In vista del prossimo anno, il Milan sembra intenzionato a intervenire sul mercato per acquistare una nuova ala destra, o forse anche due. Samu Castillejo è infatti pronto a lasciare i rossoneri, che si augurano di incassare almeno 13 milioni dalla sua cessione. Al suo posto, il candidato numero uno è Florian Thauvin, che arriverebbe a costo zero dal Marsiglia. Nelle ultime ore, però, è stato sondato anche Jonathan Ikoné, che potrebbe rappresentare sia un’alternativa che un’ulteriore possibilità. Gioca attualmente nel LOSC e ha un costo di 28 milioni. Nella video news la sua scheda di presentazione.

