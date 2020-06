Calciomercato Milan – Ipotesi di scambio in attacco! / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Un’ipotesi incredibile, nel vero senso della parola, ma che a quanto pare è reale. Per ora solo qualche chiacchiera, nulla di concreto, ma già questo basta a suscitare clamore. A quanto pare, Milan e Sassuolo stanno discutendo di un possibile scambio di attaccanti: Rafael Leao in neroverde e Gianluca Scamacca in rossonero.

Che Scamacca piaccia al Milan non è una novità. Il bomber classe 1999 sta facendo molto bene con l’Ascoli e i rossoneri lo stanno tenendo sotto osservazione. Ciò che sorprende è che i rossoneri possano lasciar andare Leao. Sul portoghese sono stati investiti 26 milioni appena un anno fa ed è ancora molto giovane (anche lui 1999). Una cessione è improbabile, soprattutto per un’altra scommessa.

Inoltre, anche i valori dei due sono ben diversi. Il Milan valuta Leao almeno 20 milioni, mentre Scamacca non può costare più di 2,9 milioni. Una differenza di 17,1 milioni che eventualmente dovrebbe pagare il Sassuolo. Senza considerare che il Milan deve al Lille il 20% della rivendita di Leao e quindi dovrebbe versare altri 4 milioni. In sostanza ai rossoneri resterebbero 13,1 milioni più Scamacca per Leao. Ipotesi poco realistica.

Difficile anche uno scambio di prestiti. Leao al Milan non starà facendo benissimo, ma i rossoneri non possono permettersi di lasciarlo andare in prestito accogliendo un altro giovane. Vero che Leao avrebbe modo di crescere, ma al Milan c’è bisogno immediato e se il portoghese si è un minimo ambientato, Scamacca sarebbe una nuova scommessa da zero. Insomma, l’ipotesi c’è, ma sembra davvero difficile possa realizzarsi. Per le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>