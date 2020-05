Calciomercato Milan – Inter e Roma su un obiettivo rossonero! / News

VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Nel corso del mercato di gennaio, il Milan ha messo nel mirino Jean-Clair Todibo, giovanissimo difensore classe 1999 di proprietà del Barcellona. Il club blaugrana, però, non era convinto di cederlo a titolo definitivo, proprio perchè sicuro possa diventare un grande campione. Il Milan ha dunque deciso di non puntare su di lui, anche perchè l’eventuale riscatto sarebbe stato a cifre decisamente troppo alte.

Alla fine Todibo, desideroso di giocare, è andato allo Schalke 04, dove però non è riuscito a rendere come da aspettative. Il club tedesco non è intenzionato a trattenerlo e dunque a fine stagione farà ritorno alla base blaugrana. Il Barcellona stavolta potrebbe anche pensare di metterlo sul mercato e il Milan è ancora una volta alla finestra, pronto a investirci, convinto possa essere un potenziale campione. Il Barcellona però continua a non voler abbassare il prezzo e chiede 30 milioni. La differenza potrebbe consistere nell’assenza del diritto di recompra, che a gennaio il Barça aveva voluto inserire.

A queste condizioni, il Milan potrebbe anche starci. Attenzione però, perchè stavolta i rossoneri non sono gli unici interessati a Todibo. La concorrenza arriva proprio dalla Serie A: si tratta di Inter e Roma. I giallorossi lo vorrebbero come possibile sostituto di Chris Smalling, anche se valutano anche Dejan Lovren del Liverpool. I cugini interisti invece lo reputano un buon rinforzo per la difesa, da far crescere, ma anche pronto da subito. Si preannuncia dunque una lotta a tre per Todibo. Ciò che è certo è che il Milan dovrà investire su un difensore. Per sapere chi è l’altro nome caldo LEGGI LA NOTIZIA >>>

